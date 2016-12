MONTRÉAL — Voici cinq moments marquants du match de mardi soir au Centre Bell entre les Ducks d’Anaheim et le Canadien de Montréal.

À la Drogba!

Pour le troisième match d’affilée au Centre Bell, ce sont les visiteurs qui ont ouvert la marque. Les Ducks ont profité de l’un de leurs points forts, les mises en jeu — ils occupaient le premier rang dans la LNH avec un taux de réussite de 56,3 pour cent avant la rencontre — pour se donner une avance d’un but. Ryan Kesler a gagné sa bataille contre Torrey Mitchell à la droite de Carey Price et du patin, il a remis la rondelle à Andrew Cogliano, qui a fait ni une ni deux. Cogliano a marqué son 9e de la saison grâce à un vif tir des poignets, du côté du bâton. Kesler n’a toutefois pas été crédité d’une mention d’aide sur le jeu.

Un juteux retour

Les hommes de Michel Therrien ont ramené les deux formations à la case de départ avec 59,8 secondes à jouer au premier vingt. Une passe de Torrey Mitchell à sa ligne bleue a permis à Jeff Petry et Paul Byron de s’échapper à deux contre un. Le défenseur du Canadien a décoché un tir que le gardien Jonathan Bernier a stoppé, non sans accorder un généreux retour. Byron, laissé seul à la gauche du cerbère québécois, n’a eu aucune difficulté à loger la rondelle libre derrière la ligne rouge, pour son 11e de la saison à son 32e match de la saison. Du coup, il égalait son sommet personnel réalisé l’an dernier… en 62 rencontres.

L’avantage numérique frappe

Après trois tentatives infructueuses, dont une qui a testé la patience des amateurs au Centre Bell au milieu du deuxième vingt, l’avantage numérique du Canadien a finalement fait bouger les cordages. Tomas Plekanec a mis fin à une disette collective de 0 en 13 en complétant un jeu de Paul Byron et d’Artturi Lehkonen à 12:35 de la période médiane. Pour le vétéran tchèque, il s’agissait d’un troisième but cette saison, et d’un premier depuis le 6 décembre à St. Louis.

Un hamac, peut-être?

Le Canadien a été d’une telle efficacité en défensive au deuxième vingt que le gardien Carey Price aurait pu passer une bonne partie de la période appuyé sur le dessus de son filet. Pendant les 16 premières minutes de l’engagement, le gardien du Canadien n’a reçu qu’un seul tir avant de devoir en bloquer deux autres alors que le défenseur Alexei Emelin se trouvait au cachot. En fait, on l’a vu effectuer plus de passes pour accélérer la transition! Les trois tirs concédés pendant la deuxième et la troisième période égalaient la meilleure performance de l’équipe à ce chapitre cette saison. Les hommes de Michel Therrien avaient également limité les Panthers de la Floride à trois tirs, en troisième période, le 15 novembre.

Le coup d’assommoir

Déjà en avance 2-1 après 40 minutes, le Canadien a porté le coup de grâce aux visiteurs en touchant la cible deux fois dans les 10 premières minutes de jeu du troisième engagement. Jeff Petry a d’abord inscrit son quatrième but en cinq matchs à l’aide d’un tir de la pointe et le capitaine Max Pacioretty a ajouté son 13e de la saison grâce à son arme favorite, le tir des poignets, en avantage numérique. Sur la séquence, Petry a récolté sa deuxième mention d’assistance de la soirée. Chris Terry a couronné l’excellente soirée du Tricolore en inscrivant son premier dans l’uniforme bleu-blanc-rouge dans la dernière minute de jeu.