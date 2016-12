SUNRISE, Fla. — Jaromir Jagr a récolté trois aides pour atteindre le deuxième rang sur la liste des pointeurs dans l’histoire de la LNH, Aleksander Barkov et Vincent Trocheck ont marqué en tirs de barrage et les Panthers de la Floride ont battu les Sabres de Buffalo 4-3, mardi.

Jagr a rejoint Mark Messier avec un total de 1887 points, derrière Wayne Gretzky (2857).

Roberto Luongo a repoussé 33 lancers, dont deux tentatives en tirs de barrage, pour rejoindre Terry Sawchuk au cinquième rang dans l’histoire avec 447 victoires.

Nick Bjugstad a inscrit son premier but de la saison, Keith Yandle a aussi touché la cible et Barkov a amassé un but et deux aides pour les Panthers.

Rasmus Ristolainen et San Reinhart ont tous les deux obtenu un but et une aide pour les Sabres. Evander Kane a aussi marqué et Robin Lehner a réalisé 36 arrêts.