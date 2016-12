PRAGUE, République tchèque — Petra Kvitova pourrait être de retour sur les courts dans six mois, selon ce qu’a déclaré mercredi le chirugien qui a opéré la main gauche de la double championne de Wimbledon.

Kvitova a été sérieusement blessée quand un cambrioleur l’a attaquée avec une arme blanche à son domicile de Prostejov. Le suspect court toujours et les policiers ont demandé l’aide du public pour le retrouver.

L’intervention chirugicale, pratiquée mardi dans une clinique spécialisée du nord du pays, a duré près de quatre heures.

«Si nous parlons de jouer au tennis, on parle d’environ six mois, a déclaré le Dr Radek Kebrle, de l’Institut de chirurgie plastique et de la main. Il s’agit d’une blessure importante et nous devons la traiter en conséquence. Elle est jeune, en santé et a de longs doigts fins. C’est un bon pronostic.»

Plus tôt mercredi, le porte-parole de Kvitova avait indiqué que l’intervention chirurgicale s’était bien déroulée et que la Tchèque se portait bien. Elle a subi des dommages aux tendons de la main gauche, tandis que deux nerfs et les cinq doigts ont été touchés.

Elle a été conduite à la cliniquedu Dr Kebrle, l’une des meilleures au pays, située dans la ville Vysoke nad Jizerou, après avoir reçu les premiers soins dans un hôpital de Prostejov. Les médecins ont décidé de l’opérer immédiatement.

Peu de temps après avoir été agressée, Kvitova avait écrit sur les réseaux sociaux qu’elle s’attendait à se remettre complètement de cet incident et à reprendre le tennis dès que possible.

Kvitova a gagné le tournoi de Wimbledon en 2011 et 2014. Elle a atteint le deuxième rang mondial en 2011, mais a conclu 2016 en 11e place.

Cet incident, bien que présentant des circonstances différentes, n’est pas sans rappeler celui impliquant Monica Seles.

En avril 1993, alors que Seles était au sommet de sa carrière, un spectateur avait poignardé la joueuse dans le dos lors d’un changement de côté au tournoi de Hambourg.

Seles était revenue au jeu 27 mois plus tard et avait atteint la finale des Internationaux des États-Unis en 1995.