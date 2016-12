NEW YORK — Les Islanders de New York ont consenti un contrat d’une saison à deux volets à l’attaquant Stephen Gionta, mercredi, et ils l’ont immédiatement rappelé de leur club-école de Bridgeport, dans la Ligue américaine de hockey.

Âgé de 33 ans, Gionta a inscrit un but et deux aides en sept matchs avec les Sound Tigers cette saison.

La saison dernière, Gionta avait récolté un but et 10 aides en 82 rencontres avec les Devils du New Jersey. En 270 parties en carrière dans la LNH, toutes disputées avec les Devils, il a inscrit 15 buts et 35 aides.

Les Islanders accueilleront les Sabres de Buffalo, vendredi.