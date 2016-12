CHARLOTTE, N.C. — Le secondeur étoile des Panthers de la Caroline Luke Kuechly a déclaré qu’il ne songeait pas à la retraite même s’il a subi une deuxième commotion cérébrale en autant d’années.

Âgé de 25 ans, Kuechly a raté sept matchs lors des deux dernières campagnes en raison de commotions cérébrales, incluant les quatre dernières rencontres des siens.

Il a déclaré que même s’il comprenait les inquiétudes de ses amis à travers la ligue et des membres de sa famille, il allait «attendre encore un peu avant de parler de retraite. Quand je serai prêt à revenir au jeu, je retournerai sur le terrain».

Kuechly avait reçu le feu vert de la part de médecins indépendants pour jouer lundi soir face aux Redskins de Washington, mais l’entraîneur-chef Ron Rivera avait joué de prudence en le laissant sur la touche pour au moins une semaine de plus.

Rivera n’a pas décidé si Kuechly jouera à nouveau cette saison.

«Il veut jouer, mais je lui ai dit que je devais évaluer plusieurs choses», a déclaré Rivera.

Avec encore deux matchs à jouer cette saison, les Panthers (6-8) ont de minces chances de participer aux éliminatoires.

Kuechly doit encore écouler quatre saisons au contrat de six saisons et 62 millions $ US qu’il a signé en 2015.