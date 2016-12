TORONTO — David Legwand, qui a marqué la jeune histoire des Predators de Nashville, a mis un terme à sa carrière.

Le patineur de 36 ans a récolté 228 buts et 390 aides en 1136 rencontres dans la Ligue nationale de hockey réparties sur 16 saisons avec les Preds, les Red Wings de Detroit, les Sénateurs d’Ottawa et les Sabres de Buffalo. Il est le meneur des Predators pour les buts (210), les aides (356), les points (566), les buts gagnants (41) et les matchs joués (956).

La saison dernière avec les Sabres, il a marqué cinq buts et ajouté neuf mentions d’assistance en 79 rencontres.

Né à Detroit, Legwand a été le tout premier choix de l’histoire des Predators quand il a été réclamé deuxième au total au repêchage de 1998. Derian Hatcher et lui sont les propriétaires du Sting de Sarnia, dans la Ligue de l’Ontario.