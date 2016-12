DENVER — Nazem Kadri a inscrit deux buts, Frederik Andersen a repoussé 38 rondelles pour signer un premier blanchissage cette saison et les Maple Leafs de Toronto ont écrasé l’Avalanche du Colorado 6-0, jeudi soir.

Auston Matthews a marqué son 16e but de la campagne pour commencer le bal en première période. James van Riemsdyk a obtenu un but et une mention d’aide tandis que Connor Brown et Frédérik Gauthier, avec son premier but en carrière dans la LNH, ont également enfilé l’aiguille pour les Maple Leafs.

Andersen a enregistré son septième blanchissage en carrière et il n’a pas eu beaucoup de pression. Les Maple Leafs ont touché la cible cinq fois en 21:29, lors des première et deuxième périodes. Matthews a amorcé l’avalanche de buts à 7:13 du premier vingt.

Le premier but de la saison de Gauthier, à 8:42 du deuxième engagement, a mis fin à la soirée de travail de Semyon Varlamov. Ce dernier a alloué cinq buts sur 18 tirs avant d’être remplacé par Calvin Pickard.