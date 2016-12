ANAHEIM, Calif. — Le voltigeur Ben Revere a signé un contrat d’une saison et quatre millions $ US avec les Angels de Los Angeles.

Revere peut toucher 2,25 millions $ de plus en bonus de performances selon l’entente annoncée vendredi. Frappeur gaucher, il pourrait être le réserviste de Cameron Maybin, qui frappe de la droite.

Âgé de 28 ans, Revere a maintenu une moyenne de ,217 avec neuf doubles, sept triples, deux circuits et 24 points produits en 350 présences au bâton avec les Nationals de Washington en 2016. Ralenti par une blessure à un muscle oblique, il a tout de même volé 14 buts en 19 tentatives.

En sept saisons en carrière avec les Twins du Minnesota, les Phillies de Philadelphie, les Blue Jays de Toronto et les Nationals, Revere a maintenu une moyenne de ,285 avec six circuits, 178 points produits et 190 buts volés en 237 tentatives.