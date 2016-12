CHARLOTTE, N.C. — Matt Ryan a lancé deux passes de touché et il a amassé 277 verges par la voie des airs et les Falcons d’Atlanta ont fait un pas de plus vers une participation aux séries en défaisant les Panthers de la Caroline 33-16, samedi.

Tevin Coleman a ajouté 135 verges de la ligne de mêlée, dont une importante course de 55 verges pour un touché, au quatrième quart.

Les Falcons (10-5) pourront célébrer leur premier titre de la section Sud de la Nationale depuis 2012 si les Buccaneers de Tampa Bay perdent ou font match nul contre les Saints de La Nouvelle-Orléans, samedi soir. Les Falcons peuvent également assurer leur place en séries si les Lions de Detroit s’inclinent ou font match nul contre les Cowboys de Dallas, lundi soir.

Les Panthers (6-9) ont officiellement été éliminés des séries après avoir participé au Super Bowl, la saison dernière.

Ryan s’est amusé avec la défensive des Panthers pour une deuxième fois cette saison. Il avait obtenu 503 verges par la passe et quatre touché, plus tôt cette saison, dans une victoire au Georgia Dome.

Après avoir amassé 300 verges de réception à son dernier affrontement contre les Panthers, Julio Jones a été plus calme, lui qui revenait d’une blessure à un orteil. Il a capté quatre passes pour des gains de 60 verges. Ryan a toutefois bien distribué le ballon, rejoignant Joshua Perkins et D.J. Tialavea dans la zone des buts.

Les Panthers ont trouvé le moyen de réduire l’écart à 23-13, au quatrième quart, mais Ryan a repéré Coleman sur 31 verges. Dès le jeu suivant, Coleman s’est moqué de la ligne défensive adverse pour réussir un majeur de 55 verges.

Cam Newton, le joueur le plus utile de la dernière saison, n’a complété que 18 de ses 43 tentatives de passes pour des gains de 198 verges. Il a de plus été victime de deux interceptions. Son seul moment fort de la rencontre est survenu quand il a lancé une passe de touché de 26 verges à Kelvin Benjamin.

Les Panthers auront une saison perdante pour une quatrième fois en six saisons sous la tutelle de Ron Rivera. Rivera a d’ailleurs été nommé l’entraîneur-chef de l’année lors des deux saisons positives des Panthers.

Greg Olsen a profité de ce duel pour devenir le premier demi inséré de l’histoire de la NFL à réussir trois saisons consécutives de 1000 verges. Il a réalisé le tout en captant une passe de 17 verges de Newton, au deuxième quart.