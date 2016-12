NEW YORK — Andrew Ladd et Anders Lee ont marqué à 43 secondes d’intervalle en troisième période pour mener les Islanders de New York vers une victoire de 4-3 face aux Capitals de Washington, mardi.

Ladd a inscrit deux buts et Cal Clutterbuck en a ajouté un autre pour les Islanders qui ont amélioré leur fiche à 14-14-6.

Jaroslav Halak a repoussé 31 des 34 tirs dirigés vers lui.

Même s’ils ont obtenu des buts de Justin Williams, Alex Ovechkin et Andre Burakovsky, les Capitals ont encaissé un troisième revers en quatre matchs. Braden Holtby a réalisé 27 arrêts.

Les Islanders n’ont jamais tiré de l’arrière dans ce duel.