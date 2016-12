GLENDALE, Ariz. — Jason Spezza a inscrit un but et une aide, Kari Lehtonen a réalisé 35 arrêts et les Stars de Dallas ont battu les Coyotes de l’Arizona 3-2, mardi.

Une mêlée a éclaté en deuxième période, et quatre joueurs ont dû servir au moins quatre minutes de pénalité chacun. Radek Faksa a d’abord dardé Mike Smith dans les côtes après un tir.

Smith a répliqué et des joueurs de chaque équipe sont intervenus. Lawson Crouse et Curtis McKenzie ont obtenu cinq minutes de pénalité pour avoir jeté les gants.

Jamie Benn a aussi trouvé le fond du filet pour les Stars et John Klingberg a complété dans un filet désert avec 1:08 à faire pour porter la marque à 3-1. Mais les Coyotes ont eu un tir de pénalité avec 6,6 secondes à faire et Radim Vrbata en a profité.

Anthony Duclair a aussi touché la cible pour les Coyotes.