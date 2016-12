SANTA CATERINA DI VALFURVA, Italie — De forts vents ont forcé les organisateurs de la Coupe du monde de Santa Caterina à annuler la descente masculine prévue mercredi.

La partie supérieure de la piste Deborah-Compagnoni était considérée trop dangereuse pour la tenue de la compétition.

La Fédération internationale de ski (FIS) a indiqué qu’en raison d’un calendrier déjà compressé, la course ne serait pas remplacée, ce qui signifie qu’il ne reste plus que six descentes à la présente saison, après les deux déjà disputées.

Cette annulation s’est avérée une bonne nouvelle pour Aksel Lund Svindal. Le Norvégien, qui mène le classement de la discipline, a pris la semaine de congé afin de soigner un genou endolori. Svindal détient une avance de 18 points sur son coéquipier Kjetil Jansrud.

Il s’agit aussi d’une bonne nouvelle pour le meneur du classement général de la Coupe du monde, Marcel Hirscher, qui ne ski pas les descentes.

La prochaine descente aura lieu au Lauberhorn, à Wengen, en Suisse, le 14 janvier prochain.

Un combiné alpin est pour l’instant toujours prévu jeudi.