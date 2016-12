TAMPA, Fla. — Tyler Johnson du Lightning a marqué son deuxième but du match en prolongation et Tampa Bay a infligé une troisième défaite consécutive au Canadien de

Montréal, l’emportant 4-3.

Après son entrée en zone adverse, Johnson s’est créé de l’espace vers sa droite avant de régler le débat avec un tir implacable dans le haut du filet, à 1:36.

Victor Hedman et Ondrej Palat ont été les autres buteurs des vainqueurs, qui ont bénéficié de 19 arrêts d’Andrei Vasilevskiy.

Alexander Radulov, Shea Weber et Chris Terry ont répliqué pour le Canadien, qui a bousillé un coussin de 3-1 après 51 minutes de jeu.

«Nous avons été coupables d’un manque d’efforts, a dit l’entraîneur du CH, Michel Therrien. Il n’y avait pas de sentiment d’urgence et l’éthique de travail a fait défaut en troisième période.»

Carey Price a fait 26 arrêts. Nathan Beaulieu a diminué sa charge de travail en bloquant cinq tirs.

«Carey a fait de gros arrêts et ça aurait dû nous motiver plus à garder l’action dans leur zone, a dit le capitaine Max Pacioretty. Nous aurions dû passer plus de temps en mode attaque. Il aurait fallu les mettre au défi et les forcer à jouer défensivement.»

Pacioretty a raté une très belle chance en prolongation, ne décochant pas un bon tir sur une passe de Radulov, lors d’un deux contre un.

Le Canadien reste en Floride et prend la direction sud-est pour se mesurer aux Panthers à Sunrise, jeudi soir.

Le Lightning amorçait un séjour de cinq matches au Amalie Arena. Maple Leafs, Hurricanes, Jets et Predators y seront de passage d’ici au 5 janvier.

Le Tricolore a profité d’une hésitation de Vasilevskiy pour s’emparer de l’avance en première période.

Paul Byron lui a ravi le disque derrière le but et a refilé à Radulov, qui a fait mouche de l’embouchure gauche, à 3:24. Le Russe inscrivait un septième filet en 2016-17.

Les favoris de la foule ont toutefois créé l’impasse au milieu du premier vingt.

Weber a commis un revirement dans sa zone et Nikita Kucherov a vite passé sur le flanc droit à Johnson, dont le tir sur réception a battu Price à 10:39.

Kucherov était de retour après une absence de six matches, résultat d’une blessure au bas du corps.

Weber n’a vraiment pas tardé à se reprendre, redonnant un coussin d’un but au groupe de Therrien à 13:31. Hedman a été puni pour avoir retenu et huit secondes plus tard, l’ancien des Predators a converti la passe de Byron avec un tir du côté éloigné. Le dernier but de Weber remontait au 22 novembre.

Avec un 21e point cette saison, Byron a égalé sa meilleure récolte dans la LNH. Il a atteint le même total en 2013-14, avec Calgary.

Le Canadien a pris les devants 3-1 en étant opportuniste, en début de deuxième période.

Price a fait un superbe arrêt du bâton après une minute de jeu, sur le tir à bout portant de Palat, et le CH a vu son quatrième trio gonfler l’avance peu après.

Daniel Carr a perdu la rondelle dans un possible deux contre un mais peu importe: quelques secondes plus tard, il a repris le disque et l’a glissé au bon moment à sa droite vers Terry, qui a fait feu et mérité un deuxième but cette saison, à 3:07.

Hedman a corsé les choses avec un tir des poignets précis du cercle gauche, à 11:14 au troisième vingt. Il a fourni deux buts et 11 points depuis sept matches.

Palat a égalé le compte 3-3 à 16:30 de l’enclave et en début de prolongation, Johnson a semé l’allégresse au Amalie Arena, inscrivant son 11e but de la saison.