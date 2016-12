OAKLAND, Calif. — Kevin Durant a amassé 27 points, il a égalé son plus haut total de rebonds la saison avec 17 et il ajouté sept aides et cinq blocs, menant les Warriors de Golden State vers une victoire de 121-111 contre les Raptors de Toronto, mercredi soir.

Stephen Curry a ajouté 28 points, sept aides et sept rebonds tandis que Klay Thompson a inscrit 21 points pour les Warriors.

Fâchés envers eux-mêmes d’avoir laissé filer une avance de 14 points au quatrième quart contre les Cavaliers de Cleveland, lors d’une défaite de 109-108 la journée de Noël, ils se sont bien repris contre les Raptors.

DeMar DeRozan a obtenu 29 points et il est devenu le pointeur le plus prolifique de l’histoire des Raptors (10 290), devançant Chris Bosh, qui avait amassé 10 275 points lors de son passage à Toronto. Les Raptors ont cependant vu leur séquence record de sept victoires prendre fin.

Curry, Durant et Thompson ont tous les trois enregistré 20 points dans un même match pour une 11e fois cette saison.

Les Warriors menaient par 25 points après le premier quart et ils ont complété la rencontre avec plus de 30 assistances pour une 22e fois cette saison, un sommet dans la NBA.

Les hommes de Steve Kerr n’ont pas perdu deux parties de suite en saison régulière depuis avril 2015, une série de 119 matchs.

Les Raptors pourront rapidement rebondir puisqu’ils se mesureront aux Suns à Phoenix, jeudi. Il s’agira du quatrième de six arrêts au cours de ce voyage contre des équipes de l’Association Ouest.