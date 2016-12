WASHINGTON — Keith Kinkaid a réalisé 43 arrêts et il a stoppé deux tentatives en tirs de barrage, aidant les Devils du New Jersey à battre les Capitals de Washington 2-1, jeudi soir.

Le gardien numéro deux des Devils a été le meilleur joueur sur la patinoire pendant toute la rencontre et seul Daniel Winnik a su tromper sa vigilance, lors d’un désavantage numérique. Jacob Josefson est revenu au jeu après avoir raté cinq matchs en raison d’une commotion cérébrale et il a marqué le but vainqueur en tirs de barrage.

Pierre-Alexandre Parenteau a ouvert le pointage en deuxième période et les Devils ont mis fin à une série de sept revers contre les Capitals. Ils ont battu les Capitals pour une première fois depuis le 14 novembre 2014.

Braden Holtby a effectué 26 arrêts, mais il n’a pu stopper Michael Cammalleri et Josefson en fusillade.

Prenant le relais de Cory Schneider, Kinkaid ne disputait qu’un neuvième match cette saison.