NASHVILLE — Patrick Kane a amassé un but et une mention d’assistance pour mener les Blackhawks de Chicago vers une victoire de 3-2 aux dépens des Predators de Nashville, jeudi soir.

Artem Anisimov et Jonathan Toews ont aussi fait bouger les cordages et Corey Crawford a stoppé 36 lancers pour les Blackhawks, qui ont mis fin à une série de trois revers, leur plus longue de la saison.

Filip Forsberg et Mike Fisher ont répliqué pour les Predators, qui ont perdu une troisième partie de suite. Ryan Johansen a complété la rencontre avec deux aides.

Alors que l’égalité de 2-2 persistait en troisième période, Kane a transporté la rondelle dans la zone adverse et il a décoché un tir des poignets qui a battu Pekka Rinne du côté rapproché. Rinne a terminé le duel avec 20 arrêts.