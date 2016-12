RALEIGH, N.C. — Jay McClement a inscrit l’éventuel but vainqueur après 2:54 de jeu en troisième période et les Hurricanes de la Caroline ont défait les Blackhawks de Chicago 3-2, vendredi.

Elias Lindholm et Lee Stempniak ont marqué dans un intervalle de 1:05 pour offrir une avance de 2-1 aux Hurricanes, qui ont récolté au moins un point dans un 11e match à domicile de suite. Les Hurricanes ont une fiche de 10-0-1 au PNC Arena depuis le 12 novembre.

Michal Kempny a récolté un but et une aide et Vinnie Hinostroza a touché la cible après 5:49 de jeu en troisième période pour les Blackhawks, qui ont vu leur série de victoires à l’étranger être stoppée à quatre.

Cam Ward a stoppé 27 tirs, améliorant sa fiche à 8-0-1 lors de la série de succès à domicile des Hurricanes.

Scott Darling a effectué 25 arrêts devant le filet des Blackhawks.