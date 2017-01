NEWARK, N.J. — T.J. Oshie et Alex Ovechkin ont marqué dans un intervalle de 33 secondes en deuxième période et ils ont propulsé les Capitals de Washington vers une victoire de 6-2, samedi, face aux Devils du New Jersey.

Les Devils avaient défait les Capitals 2-1 en fusillade, jeudi à Washington.

Les Capitals ont eu leur revanche, alors que six joueurs différents ont fait bouger les cordages. Brett Connolly, Jay Beagle, Justin Williams et Marcus Johansson ont aussi marqué pour les Capitals, qui ont mis fin à une courte série de deux défaites.

Le gardien réserviste Philipp Grubauer a effectué 21 arrêts, améliorant sa fiche à 6-1-1.

Kyle Palmieri et Beau Bennett ont répliqué pour les Devils, qui ont gagné seulement deux de leurs 12 derniers matchs (2-9-1). Keith Kinkaid a repoussé 20 tirs, tandis que les Devils ont gaspillé neuf avantages numériques.

Par ailleurs, le défenseur des Devils John Moore a quitté le match sur une civière, tôt en première période.

Il a encaissé une violente mise en échec par derrière contre la rampe derrière le filet des Devils, gracieuseté de l’attaquant des Capitals Tom Wilson. Moore s’est effondré sur la patinoire, et le personnel médical ainsi que ses coéquipiers sont immédiatement venus à sa rescousse.

Plusieurs de ses coéquipiers l’ont observé être évacué de la patinoire sur une civière après l’incident, survenu à 3:10.

Aucune pénalité n’a été octroyée sur la séquence.

Après la rencontre, l’entraîneur des Devils, John Hynes, a indiqué que Moore avait été transporté à l’hôpital. Il s’attendait cependant à ce qu’il obtienne son congé en soirée.