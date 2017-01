LOS ANGELES — Jeff Carter, Drew Doughty et Tanner Pearson ont tous les trois touché la cible et les Kings de Los Angeles ont fait un retour à domicile victorieux en battant les Sharks de San Jose 3-2, samedi soir.

Peter Budaj a réalisé 18 arrêts et Alec Martinez s’est fait complice de deux buts des siens, aidant à mettre fin à une séquence de quatre gains des Sharks. Les Kings ont du même coup mis un terme à une série de trois revers en sortant de leur marasme offensif, qui est venu gâcher leur voyage de neuf matchs à l’étranger.

Les Kings ont amassé au moins un point dans 12 de leurs 16 parties au Staples Center, cette saison.

Le défenseur Brent Burns a inscrit son 15e but de la campagne et Kevin Labanc a ajouté un but pour les Sharks, qui avaient remporté les deux premiers duels de la saison, n’allouant que deux buts. Martin Jones a stoppé 24 lancers.