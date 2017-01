PERTH, Australie — CoCo Vandeweghe a rapidement procuré les devants aux États-Unis et Jack Sock a scellé l’issue du premier match à la Coupe Hopman, un tournoi par équipes mixtes.

Vandeweghe a battu Lucie Hradecka 6-4, 6-2 avant que Sock ne dispose d’Adam Pavlasek 7-5, 3-6, 6-3 pour confirmer la victoire aux dépens de la République tchèque.

Les deux Américains ont également défait Pavlasek et Hradecka 2-4, 4-2, 4-1 dans un match de double mixte, disputé cette année selon le format Fast4, qui comprend un bris d’égalité à 3-3 dans chaque set et aucun avantage aux points.

Hradecka a remplacé la double championne de Wimbledon, Petra Kvitova, après que celle-ci ait été blessée il y a 10 jours lors d’une attaque au couteau à son domicile de Prostejov.

Les États-Unis ont remporté la Coupe Hopman à six reprises depuis la création de ce tournoi, il y a 28 ans.

L’Australie, championne en titre, est représentée par Daria Gavrilova et Nick Kyrgios. Elle s’est inclinée lors du dernier match au programme dimanche contre l’Espagne. Kyrgios avait pris la mesure de Feliciano Lopez 6-3, 6-4 lors du premier duel, mais l’Espagnole Lara Arruabarrena avait riposté en infligeant un revers de 7-5, 6-1 à Gavrilova. L’Espagne a ensuite gagné le match de double mixte impliquant les mêmes joueurs 4-0, 4-2.

Roger Federer, qui est de retour à la compétition après une pause de six mois en raison d’une blessure au genou gauche, et sa compatriote Belinda Bencic entameront le duel entre la Suisse et le Royaume-Uni, représenté par Heather Wilson et Dan Evans, lundi soir.