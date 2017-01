ATLANTA — Matt Ryan a poursuivi sa saison digne d’un joueur le plus utile, lançant quatre passes de touché pour mener les Falcons d’Atlanta vers un gain de 38-32 contre les Saints de La Nouvelle-Orléans, dimanche.

Ryan a complété 17 de ses 19 passes et il a amassé 235 verges avant la fin de la première demie, orchestrant cinq séquences à l’attaque des Falcons (11-5) bonnes pour des touchés. Il a terminé le duel en réussissant 27 de ses 36 passes pour des gains de 331 verges, établissant des nouvelles marques d’équipes pour les verges par la passe (4944) et les passes de touché (38). Il n’a été victime que de sept interceptions.

Les Falcons se sont assurés d’une semaine de congé pour les séries et ils occupent la deuxième place, derrière les Cowboys de Dallas.

Les Saints (7-9) ont débuté l’affrontement avec la possibilité de remporter un troisième match de suite et d’éviter une troisième saison perdant de suite.

Ryan a lancé des passes de touché de sept verges à Tevin Coleman et Justin Hardy, d’une verge à Julio Jones et de 10 verges à Mohamed Sanu. Devonta Freeman a joint la fête en réussi un touché au sol de 75 verges en plus de capter trois passes pour des gains aériens de 55 verges.

Mince consolation pour les Saints, Drew Brees est devenu le premier quart de l’histoire de la NFL à lancer pour plus de 5000 verges cinq fois. Il a réussi 29 de ses 50 tentatives pour 350 verges. Il en a obtenu 5208 cette saison.