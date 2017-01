GLENDALE, Ariz. — Les Coyotes de l’Arizona ont réclamé l’attaquant Alexander Burmistrov, soumis au ballottage par les Jets de Winnipeg.

Le patineur de 25 ans n’a amassé que deux aides en 23 rencontres cette saison.

Il avait été sélectionné au huitième rang au total par les Thrashers d’Atlanta au repêchage de 2010.

Burmistrov a quitté l’équipe après la saison 2012-13 pour aller jouer deux campagnes en KHL. Il était revenu chez les Jets en 2015-16.

En 298 rencontres dans la LNH, Burmistrov a marqué 30 buts et ajouté 51 aides.

Les Coyotes ont également rappelé le défenseur Kevin Connauton des Roadrunners de Tucson, leur club-école de la Ligue américaine.

Âgé de 26 ans, Connauton a disputé neuf rencontres avec les Coyotes plus tôt cette saison, récoltant une aide. Il a marqué un but et ajouté deux mentions d’assistance dans l’AHL.