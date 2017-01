NEWARK, N.J. — Pierre-Alexandre Parenteau a enfilé son cinquième but en huit matchs, Cory Schneider a effectué 22 arrêts et les Devils du New Jersey ont blanchi les Bruins de Boston 3-0, lundi soir.

Sergey Kalinin a doublé l’avance des siens tôt en troisième période, en plus de mettre la table pour le but dans un filet désert de Taylor Hall, tandis que les Devils se dirigeaient vers leur troisième victoire seulement en 13 matchs (3-9-1).

Tuukka Rask a repoussé 23 tirs pour les Bruins, qui ont encaissé une deuxième défaite seulement en huit matchs au New Jersey (6-2).

Schneider a fait la différence dans cet affrontement et signé son deuxième jeu blanc de la saison — et son deuxième à ses quatre derniers départs.

Parenteau a inscrit le but victorieux à 4:12 du premier tiers avec la complicité du défenseur recrue Steven Santini et de Hall, qui a effectué un retour au jeu après avoir raté les deux derniers matchs en raison d’une blessure au bas du corps.