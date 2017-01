BRISBANE, Australie — Rafael Nadal avait besoin de sommeil, alors il n’a pas traîné face à Alexandr Dolgopolov.

Le tennisman aux 14 titres du Grand Chelem disputait son premier match aux Internationaux de Brisbane, 24 heures après son arrivée en Australie. Il a défait l’Ukrainien en deux manches de 6-3 après être entré sur le court aux environs de 22h30, heure locale.

De retour d’une blessure au poignet qui a mis fin prématurément à sa saison 2016, Nadal s’est dit déterminé à utiliser chaque duel pour se préparer en vue du premier majeur de la saison, à Melbourne.

L’Espagnol de 30 ans a échappé son service dans le troisième jeu de la première manche, mais s’est ressaisi pour gagner les cinq derniers jeux du set contre le finaliste 2012 de la compétition. En tout, il a réussi quatre bris tout en sauvant trois des quatre balles de bris qu’il a concédées.

Au prochain tour, il fera face à Mischa Zverev, qui a montré la sortie à l’Australien issu des qualifications Alex De Minaur 6-3, 6-3.

Dans les autres rencontres, le Français Lucas Pouille, tête de série no 6, a perdu les cinq premiers jeux du match avant de rebondir et de battre son compatriote Gilles Simon 7-6 (6), 7-6 (4); Viktor Troicki a eu raison du qualifié japonais Yoshihito Nishioka 6-4, 7-5; et Diego Schwartzman a vaincu Sam Querrey 6-2, 6-4.

Chez les dames, Garbine Muguruza, Karolina Pliskova et Elina Svitolina ont atteint les quarts de finale. Mais c’est Destanee Aiava qui a retenu l’attention.

À 16 ans, l’Australienne est devenue la première joueuse née dans ce millénaire à remporter un match d’un tournoi élite de la WTA quand elle a eu raison de Bethanie Mattek-Sands 2-6, 6-3, 6-4 dans un match de premier tour étalé sur deux jours. Celle qui détient déjà son laissez-passer pour les Internationaux d’Australie affrontera Svetlana Kuznetsova au deuxième tour.

Pliskova, troisième tête de série, a défait la qualifiée américaine Asia Muhammad 6-1, 6-4. Svitolina, classée sixième, a accédé aux quarts grâce à un gain de 7-5, 2-6, 7-5 contre Shelby Rogers. Finalement, Muguruza, tête de série no 4, a bousillé une balle de match avant d’en sauver une pour l’emporter 7-5, 3-6, 7-6 (7) contre Daria Kasatkina.