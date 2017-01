RALEIGH, N.C. — Adam Henrique, Michael Cammalleri et Kyle Palmieri ont tous marqué un but et récolté une mention d’aide, mardi soir, tandis que les Devils du New Jersey infligeaient un revers de 3-1 aux Hurricanes de la Caroline.

Les Hurricanes ont vu leur séquence de 11 matchs (10-0-1) à domicile avec au moins un point de classement prendre fin, et les Devils ont enlevé les honneurs de la série de quatre matchs entre les deux équipes cette saison. Les Devils avaient auparavant défait les Hurricanes à deux reprises en temps réglementaire et une autre fois en prolongation.

Sebastian Aho a riposté pour les Hurricanes.

Le gardien des Devils Cory Schneider a effectué 29 arrêts, vingt-quatre heures après avoir signé un jeu blanc contre les Bruins de Boston.

Son vis-à-vis des Hurricanes, Cam Ward, a cédé deux fois sur 17 tirs. Les Devils ont décoché seulement 18 lancers — leur pire total cette saison —, incluant le but de Palmieri dans un filet désert.

Le défenseur des Devils Andy Greene, qui participait à son 350e match consécutif dans la LNH, a été atteint à un oeil par la rondelle à la suite d’une déviation sur le bâton de Jordan Staal à 18:13 de la première période. Il n’est pas revenu au jeu par la suite.