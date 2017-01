NEW YORK — Evander Kane et Justin Bailey ont touché la cible dans un intervalle de 1:42 en fin de premier tiers et les Sabres de Buffalo ont aisément battu les Rangers de New York 4-1, mardi soir.

Zemgus Girgensons et Jack Eichel ont aussi fait vibrer les cordages, et Anders Nilsson a repoussé 24 lancers pour permettre aux Sabres de savourer seulement leur deuxième victoire à leurs huit derniers matchs (2-4-3). Sam Reinhart a ajouté deux mentions d’assistance à sa fiche, portant ainsi à sept sa séquence de matchs avec au moins un point — la plus longue de sa carrière. Il a inscrit deux buts et récolté sept passes au cours de cette séquence irrésistible.

Les Sabres ont vaincu les Rangers pour la troisième fois d’affilée — et la deuxième cette saison —, après avoir perdu les neuf parties précédentes entre les deux clubs.

Nick Holden a trouvé le fond du filet et Henrik Lundqvist a réalisé 15 arrêts devant le filet des Rangers, qui tentaient de connaître leur première série de quatre victoires depuis celle de cinq qui s’est déroulée du 30 octobre au 6 novembre. Les Rangers ont connu quatre séquences de trois victoires entre-temps.