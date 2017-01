BAIE-COMEAU, Qc — Jonathan Deschamps a inscrit le but déterminant à mi-chemin au troisième vingt et les Cataractes de Shawinigan ont récolté un huitième gain de suite, 4-2 face au Drakkar de Baie-Comeau.

Au fil de la séquence, les Cataractes ont dominé 42-11 au niveau des buts.

Dennis Yan, Cameron Askew et Alexis D’Aoust ont aussi marqué pour les visiteurs, qui mènent le circuit Courteau avec 52 points en 36 matches.

Yan a signé un 25e filet 40 secondes après le début du match, sur le rebond d’un tir de la pointe de Samuel Girard. Il est troisième au classement des buteurs de la ligue.

Mikhail Denisov a bloqué 23 tirs dans une cause gagnante.

Jordan Martel et Shawn Element ont réussi les buts du Drakkar, qui perdait un cinquième match d’affilée.

Le Centre Henry-Leonard accueillait 1604 personnes.

Charlottetown 3 Acadie-Bathurst 2 (fusillade)

Au Centre Régional K.C. Irving, Keith Getson a marqué au cinquième tour de la fusillade, permettant aux Islanders de remporter un quatrième match d’affilée.

Le gardien vainqueur Matthew Welsh a fait 48 arrêts.

Halifax 3 Moncton 2 (prolongation)

Au Colisée de Moncton, Arnaud Durandeau a complété un doublé en prolongation et les Mooseheads ont mis fin à une série de huit défaites. Lane Cormier a obtenu un but et une passe pour les Wildcats, qui ont perdu leurs quatre derniers matches.

Val-d’Or 0 Blainville-Boisbriand 6

Au Centre d’excellence Sports Rousseau, Francis Leclerc a bloqué 21 tirs pour mériter son deuxième jeu blanc de la saison. Miguel Picard a fourni deux buts et deux mentions d’aide, aidant l’Armada à stopper une série de sept revers.

Drummondville 8 Victoriaville 3

Au Colisée Desjardins, Mathieu Sévigny a réussi un tour du chapeau et les Voltigeurs ont gagné un troisième match de suite.