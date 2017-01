PHILADELPHIE — Kevin Hayes et Michael Grabner ont inscrit deux buts chacun, Henrik Lundqvist a stoppé 30 tirs et les Rangers de New York ont battu les Flyers de Philadelphie 5-2, mercredi.

Chris Kreider a aussi touché la cible pour les Rangers, qui ont gagné quatre de leurs cinq derniers matchs. Ils ont rejoint les Blue Jackets de Columbus au premier rang de la LNH au chapitre des victoires, avec 27.

Kreider a poursuivi sur sa belle séquence, lui qui a marqué 11 buts en décembre pour devenir le premier membre des Rangers en près de trois ans à inscrire au moins 10 buts lors d’un mois.

Les Rangers ont rapidement fait oublier une défaite de 4-1 encaissée mardi face aux Sabres de Buffalo. Il s’agissait de seulement leur troisième défaite à leurs 10 dernières rencontres.

Jakub Voracek a marqué les deux buts des Flyers, qui ont subi une quatrième défaite d’affilée et qui ont perdu sept de leurs huit derniers matchs après avoir connu une séquence de 10 victoires.

Steve Mason a effectué 23 arrêts.