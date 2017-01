ANAHEIM, Calif. — John Gibson a repoussé 23 tirs en route vers un huitième blanchissage en carrière et les Ducks d’Anaheim ont défait les Red Wings de Detroit 2-0, mercredi.

Nick Ritchie a marqué en première période et Ondrej Kase a ajouté un but d’assurance en troisième période pour les Ducks, qui ont gagné trois de leurs quatre derniers matchs et qui ont récolté au moins un point à leurs six dernières sorties. Antoine Vermette a amassé deux aides.

Gibson et les Ducks ont signé une première victoire par jeu blanc depuis le 1er novembre même si l’équipe était privée de son capitaine Ryan Getzlaf, ennuyé par une blessure au bas du corps.

Petr Mrazek a stoppé 22 tirs devant le filet des Red Wings, qui ont perdu huit de leurs 11 dernières parties.