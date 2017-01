PERTH, Australie — Les Américains Coco Vandeweghe et Jack Sock sont toujours invaincus à la conclusion du tournoi à la ronde de la Coupe Hopman après avoir battu les Australiens Daria Gavrilova et le réserviste Matt Ebden 4-1, 4-1 dans le double mixte décisif.

Sock a vaincu Nick Kyrgios 6-2, 6-2 en simple, tandis que Gavrilova avait nivelé les chances en défaisant Vandeweghe 6-3, 4-6, 7-5.

Kyrgios a été remplacé par Ebden en raison de douleurs au genou gauche pour le match décisif.

Plus tôt, la paire espagnole composée de Lara Arruabarrena et Feliciano Lopez a eu raison des Tchèques Lucie Hradecka et Adam Pavlasek 2-1 également grâce à un gain de 4-2, 4-1 dans le double mixte.

Lopez a triomphé de Pavlasek 7-6 (5), 6-4 pour faire 1-1 après que Hradecka eut donné les devants aux Tchèques en gagnant 6-2, 6-4 son simple face à Arruabarrena.

La Suisse, menée par Roger Federer, affrontera la France vendredi dans le match du tournoi à la ronde. Le vainqueur retrouvera les États-Unis en finale.