MONTRÉAL — L’Impact de Montréal a annoncé jeudi avoir conclu une nouvelle entente de deux saisons, assortie d’options pour 2019 et 2020, avec le défenseur Wandrille Lefèvre.

«Je suis très heureux de rester à Montréal, a mentionné Lefèvre. Je suis chez moi ici. Ma relation avec les supporters et les implications que j’ai avec la ville ont, depuis le début, été au centre de ma décision de continuer l’aventure ici.»

Lefèvre a disputé 45 matchs, dont 40 départs, et 3721 minutes en quatre saisons avec l’Impact, récoltant également deux buts et deux passes décisives.

«Nous sommes très contents d’en être venus à une entente avec Wandrille, a déclaré le directeur technique Adam Braz. Il a bien progressé au cours de ses quatre saisons avec la première équipe et nous avons toujours pu compter sur lui. Il comprend bien la culture du club et nous espérons qu’il pourra continuer à contribuer sur le terrain comme à l’extérieur.»

Lefèvre a aussi pris part à un match des séries éliminatoires de la MLS, à cinq parties de la Ligue des Champions de la CONCACAF et à six rencontres du Championnat canadien Amway, aidant l’équipe à remporter le tournoi en 2013 et 2014.

Il s’était joint à l’Académie de l’Impact en 2011 et avait joué deux saisons avec l’équipe des moins de 21 ans de l’Impact avant de faire le saut chez les professionnels. En 2011, il avait aussi participé à deux matchs avec l’Impact en NASL, en deuxième division nord-américaine.

Au niveau international, Lefèvre a amorcé deux matchs avec l’équipe nationale canadienne, faisant ses débuts le 13 octobre 2015 face au Ghana. Originaire de Chartres, en France, il a obtenu sa citoyenneté canadienne en juillet 2015.