CHICAGO — Patrick Kane a marqué dès la première minute de la prolongation, Artem Anisimov a enfilé l’aiguille à deux reprises et les Blackhawks de Chicago ont vaincu les Sabres de Buffalo 4-3, jeudi soir.

Jonathan Toews a préparé le 12e but de la saison de Kane quand il a forcé Anders Nilsson a réalisé un arrêt de la jambière gauche. Le retour a atterri sur la lame du bâton de Kane, qui a poussé la rondelle dans le fond du filet.

Ryan Hartman a également fait bouger les cordages pour les Blackhawks, qui avaient perdu cinq de leurs six derniers matchs. Kane s’est aussi fait complice de deux buts des siens contre l’équipe de sa ville natale. Corey Crawford a stoppé 17 tirs pour signer un 10e gain de suite contre les Sabres.

Kyle Okposo a inscrit un but et une aide pour les Sabres et Ryan O’Reilly a obtenu deux mentions d’assistance à son retour d’une appendicectomie. Marcus Foligno et Jack Eichel ont également touché la cible. Nilsson a effectué 39 arrêts dans la défaite.