LOS ANGELES — Thomas Vanek a marqué deux buts lors d’une première période de trois filets des Red Wings de Detroit et ils ont blanchi les Kings de Los Angeles 4-0, jeudi soir.

Jared Coreau a stoppé 34 rondelles pour signer son premier jeu blanc en carrière dans la LNH.

Andreas Athanasiou a aussi touché la cible en première période et Coreau a bloqué Tanner Pearson lors d’un tir de pénalité. Anthony Mantha a ajouté un but en troisième période pour aider les Red Wings à mettre fin à une série de deux défaites.

Vanek a trouvé le fond du filet lors des deux premières minutes et les deux dernières minutes de la première période pour inscrire un 53e match de plus d’un but en carrière.

Jeff Zatkoff a réalisé 18 arrêts pour les Kings, qui ont vu leur séquence de deux victoires s’arrêter.