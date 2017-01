LONDRES — La compagnie soeur de l’écurie de Formule 1 Manor Racing, Just Racing Services Limited, s’est protégée de ses créanciers, vendredi, ce qui place de sérieux doutes sur la participation de l’équipe britannique au calendrier 2017.

Manor, 11e et dernière au championnat des constructeurs l’an dernier, était à la recherche de nouveaux investisseurs. Son administrateur, FRP Advisory, a indiqué qu’il y avait une «fenêtre limitée d’opportunité» pour les nouveaux propriétaires avant les séances d’essais hivernales et la première course, qui sera disputeé à Melbourne, le 26 mars.

Comme de nouveaux investisseurs n’ont pas été trouvés dans le temps imparti, FRP Advisory «n’a eu d’autre choix que de placer Just Racing Services Limited à l’abri de ses créanciers».