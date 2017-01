PERTH, Australie — Kristina Mladenovic et Richard Gasquet ont fait triompher la France en Coupe Hopman, battant les Américains CoCo Vandeweghe et Jack Sock 4-1 et 4-3 en finale, samedi.

Mladenovic et Gasquet avaient écarté les Suisses Belinda Bencic et Roger Federer la veille.

La France réédite après 2014, quand Jo-Wilfried Tsonga et Alizé Cornet ont battu la Pologne en finale.

Le tournoi va rester à Perth pendant au moins cinq ans, le gouvernement régional ayant prolongé l’entente avec l’ITF et Tennis Australie.