TESERO, Italie — Le Russe Sergey Ustiugov a vu sa séquence de victoires prendre fin à cinq étapes au Tour de Ski, samedi, mais il conserve quand même une bonne avance au classement général.

Le Norvégien Martin Johnsrud Sundby a prévalu sur 15 km en 40:40,00, seulement 2,2 secondes devant Ustiugov.

Matti Heikkinen de la Finlande est arrivé en troisième place, à 2,8 secondes de Sundby.

Ustiugov garde une avance de 1:11,90 devant Sundby. Au troisième rang: un triple vainqueur de l’événement, le Suisse Dario Cologna (à 2:04,10).

Le Québécois Alex Harvey a fini en 19e place. Deux autres Canadiens y étaient: Devon Kershaw, 27e, ainsi que Graeme Killick, 32e.

«Je me sentais bien. C’était le départ que j’espérais, mais j’ai perdu beaucoup de temps dans les descentes, a dit Harvey. Au début, j’étais capable de compenser dans les montées, mais plus la course avançait, plus c’était de l’énergie que je dépensais pour rien.»

Harvey se place au sixième rang du Tour, avec une course à disputer.

«C’est un parcours difficile et les gars sont assez fatigués, mais ils ont puisé loin, a déclaré Ivan Babikov, entraîneur de l’équipe canadienne de ski. Nous avons peut être un peu manqué notre coup au niveau des skis (samedi). Nous avons peut-être choisi quelque chose d’un peu trop collant.»

Chez les dames, sur 10 km, la Suédoise Stina Nilsson a repris les rênes du classement du Tour en gagnant une quatrième étape, cette fois en 30:20,80.

Elle a battu de trois secondes une Finlandaise, Anne Kylloenen, et de 3,7 secondes la Suédoise Charlotte Kalla, reine du Tour en 2008.

Nilsson a pris 19,2 secondes d’avance sur la Norvégienne Heidi Weng, septième samedi. La Finlandaise Krista Parmakoski est troisième, à 53,9 secondes.

Le Tour de Ski se compose de sept courses en neuf jours sur quatre sites, dans trois pays.