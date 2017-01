TORONTO — Saisissant l’occasion fournie par la fracture à la main de Brendan Gallagher, Nikita Scherbak va disputer son premier match dans la LNH samedi soir avec le Canadien de Montréal, qui va rendre visite aux Maple Leafs de Toronto.

«J’éprouve de la bonne nervosité, a dit le Moscovite de 21 ans, choisi 26e en 2014. Je vis un rêve.»

Gallagher rejoint les autres éclopés du CH: Alexander Galchenyuk, David Desharnais, Andrew Shaw et Andrei Markov. Il s’est blessé mercredi à Dallas, où il a reçu un violent tir de son coéquipier Shea Weber. On lui prévoit au moins huit semaines d’absence.

Athlète de six pieds deux et 190 livres, Scherbak a inscrit 10 buts et 20 points en 27 matches avec les IceCaps de St. John’s dans la LAH, cette saison. En 2015-16, il a été limité à sept buts et 23 points en 48 matches.

«Il a fait beaucoup de progrès depuis la saison dernière, a dit l’entraîneur-chef du Canadien, Michel Therrien. Il a une opportunité devant lui, mais nous avons aussi l’occasion de voir où il en est dans son jeu.»

Les cinq derniers matches du Tricolore ont pris fin en prolongation. Le Canadien est sorti vainqueur de trois des quatre dernières occasions.

Les Torontois n’ont pas perdu en temps régulier à leurs sept derniers matches. Ils ont gagné toutes ces rencontres sauf celle de mardi dernier, à Washington.