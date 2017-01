NEWARK, N.J. — Mark Letestu a inscrit le but vainqueur en avantage numérique, lors de la période de prolongation, et les Oilers d’Edmonton ont défait les Devils du New Jersey 2-1, samedi.

Matthew Benning a aussi fait bouger les cordages pour les Oilers, qui ont porté à 6-1-2 leur fiche au cours des neuf derniers matchs. Il s’agissait du premier but en carrière dans la LNH de Benning. Cam Talbot a stoppé 19 tirs pour les Oilers.

Cory Schneider a réalisé 41 arrêts et Miles Wood a été l’unique marqueur des Devils.

C’était le premier affrontement entre ces deux équipes depuis leur importante transaction, l’été dernier. Le défenseur Adam Larsson était passé aux Oilers en retour de l’attaquant Taylor Hall. Les deux joueurs ont été blanchis de la feuille de pointage.