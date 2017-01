ARLINGTON, Texas — L’ex-lanceur du Baseball majeur, notamment avec les Expos de Montréal, et entraîneur Jackie Brown est décédé. Il était âgé de 73 ans.

Ce sont les Rangers du Texas qui ont annoncé le décès de Brown, des suites d’une longue maladie. Brown est décédé à Holdenville, en Oklahoma, où il était né.

Brown s’est aligné avec les Expos en 1977, sa dernière campagne dans les Majeures. En 25 départs et 17 présences en relève cette saison-là, Brown avait compilé une fiche de 9-12 avec une moyenne de points mérités de 4,51, six matchs complets et deux jeux blancs.

En carrière, Brown a participé à 214 rencontres avec les Senators de Washington, les Rangers du Texas, les Indians de Cleveland et les Expos, le droitier a compilé une fiche de 47-53 avec une m.p.m. de 4,18, huit jeux blancs et trois sauvetages.

Il a par la suite oeuvré comme instructeur des lanceurs des Rangers (1979-1982), des White Sox de Chicago (1992-95) et des Devil Rays de Tampa Bay (2002). Il a également travaillé comme instructeur des lanceurs et coordonnateur des ligues mineures pour plusieurs organisations.