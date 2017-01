OTTAWA — Les Sénateurs ne voulaient pas classer le match comme un qu’il faut absolument gagner, mais ce fût quand même tout un soulagement de battre Edmonton 5-3 à Ottawa, dimanche.

Il est encore tôt mais la course aux séries va finir par prendre forme, et les Sénateurs ne veulent pas se trouver dans une disette de longue durée. Le gain face aux Oilers mettait fin à une série de quatre défaites.

Les deux prochains matches sont une bonne commande avec la visite des Penguins et des Leafs, jeudi et samedi. Pittsburgh est l’un des meilleurs clubs de la LNH, tandis que Toronto fait partie des proches poursuivants des Sénateurs, pour ce qui est du troisième rang de la section Atlantique.

«Nous nous occupons de nos propres affaires, mais nous restons au courant de ce qui se passe ailleurs, a dit l’attaquant Derick Brassard. Nous voulons aller chercher des points à tous les matches.»

L’entraîneur Guy Boucher a remanié les trios pendant la majeure partie de la saison et dimanche, celui formé de Brassard, Zack Smith et Mark Stone a fourni deux buts et créé de nombreuses chances de marquer.

À souligner aussi, la contribution de Mike Hoffman, Jean-Gabriel Pageau et Tom Pyatt. Pyatt et Pageau sont reconnus pour leurs habiletés en défense, mais il est encore surprenant de voir Hoffman attelé à un tel boulot.

La saison dernière, on a critiqué Hoffman pour des lacunes défensives et lors des matches serrés, il était rarement sur la glace avec peu de temps au cadran.

Dimanche, il était sur la patinoire avec moins de deux minutes à écouler et Ottawa s’accrochant à une avance d’un but.

«C’est sûr que ça donne confiance de savoir que l’entraîneur croit en vous, dit Hoffman. C’est bénéfique pour l’équipe aussi. C’est comme ça qu’on s’améliore et qu’on grandit.»

Boucher a remarqué le dévouement de Hoffman au côté défensif de son jeu, ces derniers temps.

«Ça doit faire une quinzaine de matches que c’est comme ça, a dit Boucher. Il a vraiment fait des progrès à ce niveau-là.»