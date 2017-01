MONTRÉAL — Voici cinq moments marquants du match de lundi soir entre les Capitals de Washington et le Canadien de Montréal au Centre Bell.

Un retour dans l’anonymat

Lars Eller était de retour au Centre Bell pour la première fois depuis la transaction qui l’a envoyé du Canadien aux Capitals le 24 juin dernier. Le Danois connaît présentement ses meilleurs moments avec sa nouvelle équipe, selon l’entraîneur-chef Barry Trotz. Même s’il n’avait que sept points en 38 rencontres avant la partie de lundi soir, Trotz a vanté le jeu défensif d’Eller — en particularité en désavantage numérique. Eller a fait partie de la formation partante des Caps, et lorsque son nom a été mentionné par l’annonceur maison, la foule lui a réservé un accueil plutôt tiède. Néanmoins, force est de constater que le joueur de 27 ans a encore une place dans le coeur de certains partisans.

Les deux vieux complices frappent

Le premier à flancher dans le duel entre deux des meilleurs gardiens de la Ligue nationale aura été Carey Price, à 11:03 de la première période. Malgré la présence de trois joueurs du Canadien dans le coin gauche de la patinoire, le défenseur Karl Alzner est parvenu à remettre le disque à Alex Ovechkin à la ligne bleue. Après une feinte de tir frappé, Ovechkin a décoché un tir des poignets que Price a bloqué de sa mitaine sans toutefois immobiliser la rondelle. Laissé seul à l’embouchure du filet, Nicklas Backstrom s’en est emparé et battu le gardien du Canadien d’un tir du revers. Il s’agissait de son 10e de la saison et du 175e de sa carrière.

Réveil de fin de période

Complètement neutralisés jusque-là, les hommes de l’entraîneur-chef Michel Therrien sont venus près d’égaler le score pendant la dernière minute de jeu de l’engagement initial. Braden Holtby a d’abord stoppé Alexander Radulov, qui a fait dévier une passe de Max Pacioretty alors qu’il restait environ 30 secondes à écouler à la première période. Quelques secondes plus tard, un tir-passe de Shea Weber a touché le patin de Justin Williams avant de glisser tout juste à la droite du gardien des Capitals.

Price tient le coup

Si les joueurs du Canadien et leurs partisans espéraient que les 30 dernières secondes du premier vingt servent à donner le ton à la deuxième période, ils ont probablement été déçus. Tôt au début de la période médiane, le trio formé de Marcus Johansson, Evgeny Kuznetsov et Justin Williams a complètement embouteillé celui de Phillip Danault, Max Pacioretty et Alexander Radulov, au point de décocher quatre tirs sur Carey Price. Le gardien du Canadien s’est dressé devant chacun de ces tirs, permettant de maintenir l’écart à un seul but. Les Capitals ont maintenu cet avantage territorial pendant toute la période et comptaient presque le double de tirs que le Canadien après 40 minutes de jeu.

Ovechkin rejoint le Rocket

Après que Tomas Plekanec eut créé l’égalité 1-1 à 7:18 de la troisième période, Evgeny Kuznetsov a restauré l’avance d’un but des Capitals 56 secondes plus tard en servant toute une feinte au défenseur Jeff Petry avant de battre Carey Price d’un tir du côté du bloqueur. Brett Connolly a ensuite doublé l’avance des siens, trois minutes plus tard. Puis, pendant qu’Alexander Radulov était au cachot pour avoir accroché, Ovechkin a touché la cible à 16:36. Il s’agissait du 544e but du Russe en carrière dans la LNH, lui permettant de rejoindre Maurice Richard au 29e échelon de l’histoire des buteurs de la LNH. Ce filet couronnait également une soirée d’un but et deux mentions d’assistance pour Ovechkin, qui n’est plus qu’à un seul point d’atteindre le plateau des 1000 en carrière.