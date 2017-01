TORONTO — La Major League Soccer (MLS), dont fait partie l’Impact de Montréal, a conclu une nouvelle entente de télédiffusion en langue française de cinq ans avec TVA Sports.

La ligue a par ailleurs prolongé de cinq autres années son entente de télédiffusion en anglais avec la chaîne TSN.

La saison prochaine, TVA Sports diffusera donc tous les matchs de l’Impact en plus de la partie des étoiles de la MLS et des matchs éliminatoires. TSN transmettra pour sa part tous les matchs du FC Toronto et des Whitecaps de Vancouver, certains matchs de l’Impact de même que la partie des étoiles et les matchs éliminatoires.

Le diffuseur francophone RDS perd donc ses droits de transmission des matchs de la MLS. Pour sa part, TSN est un partenaire de la ligue depuis 2011.

Les ententes sont annoncées quelques semaines après que la finale de la conférence de l’Est de la MLS ait opposé deux équipes canadiennes, l’Impact et le FC Toronto.