RALEIGH, N.C. — Jordan Staal a marqué le but vainqueur sur une déviation avec 16:10 à écouler au cadran et les Hurricanes de la Caroline ont pris la mesure des Blue Jackets de Columbus 5-3, mardi soir.

Victor Rask a récolté un but, dans un filet désert, et deux mentions d’assistance, tout comme Jeff Skinner, tandis que Derek Ryan ajoutait un filet et une passe à sa fiche personnelle. Brock McGinn a complété la marque pour les Hurricanes, qui ont amassé au moins un point de classement dans 13 de leurs 14 derniers matchs à domicile.

Cam Atkinson a inscrit son 20e but de la campagne, quelques heures seulement après avoir appris qu’il n’était pas retenu pour participer au match des étoiles de la LNH. Josh Anderson et Brandon Saad ont aussi trouvé le fond du filet pour les Blue Jackets, qui dominent la ligue avec 60 points — mais qui ont aussi perdu trois de leurs quatre dernières parties.

Cam Ward a repoussé 24 tirs à son 17e départ consécutif, soit sa plus longue séquence du genre depuis 2011.

Puisque Sergei Bobrovsky est ennuyé par un virus, le gardien substitut Anton Forsberg a obtenu le départ et effectué 23 arrêts. Il s’agissait de son premier départ cette saison avec la formation de l’Ohio.