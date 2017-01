NASHVILLE — Calle Jarnkrok a marqué en désavantage numérique avec 1,5 seconde au cadran et les Predators de Nashville ont défait les Canucks de Vancouver 2-1, mardi.

Roman Josi a d’abord bloqué un tir de Troy Stecher, près du filet de Pekka Rinne. Josi s’est emparé du disque et lui et Jarnkrok ont filé seuls face au gardien Ryan Miller. Josi a glissé la rondelle à sa droite, puis Jarnkrok a donné la victoire aux siens avec un sixième but cette saison.

Austin Watson a été l’autre buteur des Preds, tandis que Rinne a fait 29 arrêts. Les Predators avaient perdu leurs deux dernières rencontres.

Brandon Sutter a été le buteur des Canucks. Le club échappait un deuxième match d’affilée, après six gains de suite. Miller a repoussé 24 rondelles.