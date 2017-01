WINNIPEG — Participer au match des étoiles de la Ligue nationale de hockey n’a rien de nouveau pour Shea Weber.

Mais cette fois-ci, ce sera un peu différent: le vétéran représentera le Canadien de Montréal à sa sixième participation à la classique annuelle, les 28 et 29 janvier, à Los Angeles, après l’avoir fait dans l’uniforme des Predators de Nashville lors des occasions précédentes.

Il sera accompagné de l’entraîneur-chef Michel Therrien et du gardien Carey Price, capitaine de la section Atlantique en vertu de son élection lors d’un scrutin mené en ligne.

«Carey, Michel et moi représenterons le Canadien et nous sommes très reconnaissants et très heureux d’avoir un tel honneur», a déclaré Weber mercredi, quelques heures avant que son club n’affronte les Jets de Winnipeg.

Weber retrouvera — s’il est remis de sa blessure — le défenseur des Predators P.K. Subban, élu capitaine de la section Centrale. Weber et Subban ont fait les frais d’une mégatransaction en juin dernier.

À égalité au sixième rang des défenseurs du circuit Bettman avec 26 points avant les matchs de mercredi, Weber tentera de remporter la compétition du tir le plus puissant pour une troisième année consécutive. Son boulet a atteint 108,1 milles à l’heure l’an dernier.

«J’espère en avoir l’occasion. C’est très amusant.»

Therrien est le premier entraîneur du Canadien à être invité depuis Guy Carbonneau, en 2009, qui avait agi à titre d’adjoint à Claude Julien. Jacques Demers, en 1994, a été le dernier entraîneur-chef du Canadien à diriger les étoiles. Il voit cette nomination comme une conséquence de l’effort de son club cette saison.

«Premièrement, c’est très flatteur d’être invité à y participer, mais je ne le prends pas comme une reconnaissance personnelle, a dit Therrien. Je crois davantage que c’est un honneur qui est dû au travail acharné de notre groupe, de nos joueurs et de mes adjoints. Nous avons un bon groupe de leaders.»

Therrien a mené le Tricolore au sommet de l’Atlantique avec une fiche de 25-10-6 jusqu’ici.

Price participera quant à lui au match des étoiles pour une cinquième fois. Il était heureux que le travail de son entraîneur soit également souligné.

«Je suis persuadé que ce sera un beau week-end pour lui, a affirmé Price. C’est toujours agréable d’avoir d’autres membres de votre équipe avec vous.»

Le gardien du CH est par ailleurs convaincu que Weber défendra avec succès son titre.