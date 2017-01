NASHVILLE — Les Predators de Nashville ont réclamé l’attaquant Derek Grant au ballottage des Sabres de Buffalo, mercredi.

Grant, qui est âgé de 26 ans, a amassé trois mentions d’aide en 35 matchs avec les Sabres cette saison, et il a récolté six passes en 75 parties en carrière dans la LNH avec les Sénateurs d’Ottawa, les Flames de Calgary et les Sabres.

Le hockeyeur de six pieds, trois pouces n’a obtenu que 4:07 de temps de jeu dans la victoire de 4-3 des Sabres contre les Jets de Winnipeg samedi, et il n’a pas engrangé de point depuis une mention d’assistance dans une défaite de 3-2 en prolongation contre les Capitals de Washington le 5 décembre.

Grant, qui est originaire d’Abbotsford, en Colombie-Britannique, a participé au match des étoiles de la Ligue américaine de hockey en 2015-16 avec Stockton, après avoir mené le Heat avec 27 buts et 18 mentions d’aide en seulement 36 rencontres. Il a été repêché au quatrième tour, 119e au total, par les Sénateurs en 2008 avant d’évoluer pour l’Université Michigan State entre 2009 et 2011.