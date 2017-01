DENVER — John Gibson a réalisé 33 arrêts deux jours après avoir réussi un jeu blanc, Jakob Silfverberg a touché la cible dans un deuxième match d’affilée et les Ducks d’Anaheim ont pris les commandes de la section Pacifique grâce à une victoire de 4-1 face à l’Avalanche du Colorado, jeudi.

Ryan Kelser et Rickard Rakell ont ajouté leur 17e but de la campagne pour les Ducks, qui ont gagné cinq de leurs six derniers matchs. Corey Perry a complété la marque dans un filet désert.

Les Ducks se sont séparés des Sharks de San Jose au premier rang de la section Pacifique avec 54 points. Les Sharks, qui ont 52 points, étaient en congé, jeudi.

Nathan MacKinnon a été l’unique buteur de l’Avalanche et Semyon Varlamov a stoppé 28 tirs à son retour au jeu après avoir été ennuyé par une blessure à l’aine. À son premier départ depuis le 22 décembre, le gardien russe a chuté à 6-15-0 cette saison.

L’Avalanche a pris l’initiative en début de rencontre alors que l’équipe était de retour au jeu après sa pause obligatoire de cinq jours. La pire formation de la LNH a décoché les cinq premiers tirs du match, avant de reprendre ses mauvais plis.