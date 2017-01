LOS ANGELES — Jake Muzzin et Tanner Pearson ont inscrit deux buts chacun et les Kings de Los Angeles ont signé une quatrième victoire en six matchs, un gain de 5-1, jeudi, face aux Blues de St. Louis.

Trevor Lewis a aussi touché la cible et Peter Budaj a effectué 21 arrêts devant le filet des Kings, qui menaient 4-0 tôt en deuxième période grâce à une rare explosion offensive d’une des attaques les moins prolifiques de la LNH.

Le gardien des Blues Jake Allen a été chassé de son filet pour un deuxième match de suite après avoir accordé trois buts sur 15 tirs en 25 minutes de jeu. Carter Hutton a pris la relève et il a stoppé 11 des 13 tirs dirigés vers lui.

Paul Stastny a été l’unique buteur des Blues, qui ont perdu quatre de leurs six dernières rencontres.