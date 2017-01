CLEVELAND — Le releveur Zach McAllister a évité l’arbitrage salarial en acceptant un contrat de 1,825 millions $ US des Indians de Cleveland.

Le droitier a compilé un dossier de 3-2 et a conservé une moyenne de 3,44 en 53 matchs la saison avec les champions de la Ligue américaine, alors qu’il a touché un salarie de 1,3 millions $.

McAllister a été utilisé comme partant et releveur à ses six saisons avec les Indians, qui l’ont obtenu des Yankees de New York en 2010. Âgé de 28 ans, son nom a été placé sur la liste des blessés une fois en 2016 mais il a autrement été l’un des releveurs les plus constants de l’équipe.

Les Indians ont également conclu des ententes, jeudi, avec le partant Trevor Bauer (3,55 million $) et le releveur Dan Otero (1,55 million $).

Ils ont cinq autres joueurs admissibles à l’arbitrage: le releveur Bryan Shaw, le spécialiste de la courte relève Cody Allen, le partant Danny Salazar et les voltigeurs Lonnie Chisenhall et Brandon Guyer.