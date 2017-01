NASHVILLE — Les Predators de Nashville ont acquis Cody McLeod de l’Avalanche du Colorado en retour de l’attaquant lévisien Félix Girard.

McLeod, âgé de 32 ans, a disputé 28 matchs avec l’Avalanche cette saison et il a inscrit un but et écopé de 52 minutes de pénalités. Il totalise 66 buts et 51 passes en 659 matchs au fil de ses 10 saisons dans la LNH.

Ses huit pénalités majeures pour bagarre cette saison le placent au quatrième rang dans la ligue. Il a livré 12 combats, un sommet dans la ligue, en 2015-16.

Girard, âgé de 22 ans, un ancien du Drakkar de Baie-Comeau, a récolté trois buts et cinq passes en 35 matchs avec la Admirals de Milwaukee dans la Ligue américaine cette saison.

Les Predators et l’Avalanche s’affrontent à Denver, samedi.